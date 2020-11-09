الحزبان الكرديان يعقدان اجتماعا في أربيل لتحديد الموقف من اقالة الحلبوسي

2020/11/09 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..أفاد مصدر سياسي، الاثنين، بأن وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيعقد اجتماعا اليوم في أربيل مع قيادة الحزب الديمقراطي، مشيرا إلى أن تحديد الموقف من اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيتصدر جدول الاجتماع.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “وفدا بارزا من الاتحاد الوطني برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني سيعقد اجتماعا مع الحزب الديمقراطي، والذي سيمثله في الاجتماع نائب رئيس الحزب ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني”.وأضاف أن “الاجتماع سيتناول مواضيع مختلفة أهمها، الحراك السياسي السني لتغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والموقف الكردي الموحد من هذا الموضوع، فضلا عن نتائج الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على أوضاع المنطقة”.وأشار المصدر إلى أن “الاجتماع سيبحث أيضا، التطورات الأخيرة للصراع بين حزب العمال والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا الوضع الداخلي في إقليم كردستان”.انتهى/ 15 ع

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