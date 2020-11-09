2020/11/09 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن المدير الاداري للمنتخب الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، عن موعد التحاق لاعبي اسود الرافدين الى معسكر الامارات.

وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد المنتبخ الوطني بكرة القدم سيتوجه اليوم الى دولة الامارات العربية المتحدة للدخول في معسكر تدريبي يتضمن مباراتين وديتين”.

واوضح ان “الوفد يضم جميع اللاعبين المحليين، فيما سينضم اللاعبين همام طارق وبشار رسن في وقت لاحق اليوم الاثنين للمباشرة بالتدريبات”.

يذكر ان العراق سيواجه الاردن واوزباكستان ودياً خلال المعسكر.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد التحاق بشار رسن وهمام طارق بصفوف اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد التحاق بشار رسن وهمام طارق بصفوف اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).