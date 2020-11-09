خام برنت يتجاوز / 40 / دولارا

2020/11/09 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / ربحت اسعار النفط ما يزيد عن 2% الاثنين فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وتعزز الاقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7% إلى 40.51 دولارا للبرميل ، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول 38.21 دولارا للبرميل بارتفاع 1.07% أو 2.9%.وتعافى النفط من انخفاض 4% ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا ان بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأميركية يوم الأحد.



في غضون ذلك، ضعَف الدولار مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأميركية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وينتاب القلق أعضاء رئيسين في منظمة البلدان المصدرة للنفط"اوبك" ازاء تخفيف بايدن التدابير تجاه إيران أو فنزويلا في السنوات القادمة، مما قد يعني زيادة الإنتاج الأمر الذي سيجعل من الأصعب موازنة العرض مع الطلب./انتهى8

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