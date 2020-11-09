2020/11/09 | 10:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الاثنين 9.11.2020

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سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

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اليورو : 100 يورو 118,92 دولار

الأسترليني : 100 باوند 131,85 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 843,14 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1962,96$

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سعر برميل نفط الخام برنـت 40,50 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,16 دولار

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا 7 SKY TV.

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