الجمهورية القديمة البورجوازية أم الجمهورية الجديدة الثورية - أحمد الشركت

2020/11/09 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الشركت " إلى أرواح الشهداء والشهيدات الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية / الجمهورية الجديدة الديمقراطية الثورية / على طريق الثورة الاشتراكية من أجل المجتمع الشيوعي الأممي "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••==============================================================="… إن البرجوازية الصغيرة الجمهورية ، تحلم بجمهورية ا ......





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