2020/11/09 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن لاعبين من روما وفيورنتينا مُنعوا من مغادرة البلاد بواسطة السلطات المحلية، من أجل المشاركة في المباريات الدولية القادمة بسبب إصابات فيروس كورونا في الناديين.

وقالت وكالة أنسا للأنباء إن “لاعبين من فيورنتينا لم يُسمح لهم بالسفر بعد أن أعلن النادي الجمعة، أن المهاجم خوسيه كايخون أصيب بكوفيد-19”.

وأضافت أن “الأمر جاء من السلطة المحلية في منطقة توسكاني والتي طلبت من جميع لاعبي فيورنتينا عزل أنفسهم لعشرة أيام باستثناء الذهاب إلى التدريب فقط”.

وبدورها قالت صحيفة غازيتا ديلو سبورت إن “أمراً مماثلاً صدر من السلطات الصحية في روما بعد إصابة المهاجم إيدن دجيكو بالفيروس”.

وتلتقي صربيا بملعبها مع إسكتلندا في مواجهة فاصلة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس المقبل، بينما تلعب تشيلي ضد بيرو وفنزويلا في تصفيات كأس العالم خلال الأيام العشرة المقبلة.

ومن بين لاعبي روما الذين قد يتأثرون بهذا الحظر المدافع الألباني ماراش كوموبلا ولاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان بالإضافة للعديد من اللاعبين المنضمين لتشكيلة إيطاليا.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تمنع لاعبين من السفر للمباريات الدولية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تمنع لاعبين من السفر للمباريات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).