صافرة الامطار تنطلق ظهر اليوم في العراق.. تعرف على مواعيد وصولها لكل منطقة ومحافظة

2020/11/09 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشير آخر توقعات حالة الطقس في العراق، إلى تزايد فرص الأمطار الرعدية خلال اليوم ويوم غد الثلاثاء مع اقتراب المنخفض الجوي الجديد.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة رصدتها “يس عراق”، ان فرص الأمطار الرعدية تبدأ خلال ظهر الإثنين، على المناطق الشمالية وتزداد خلال مساء الإثنين لتشمل أغلب المناطق الشمالية الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك، مبينا ان “غزارة الأمطار واردة “.

واضاف ان “المنطقة الغربية تشهد فرص أمطار رعدية تبدأ قبل ظهر الإثنين وتزداد عصر الإثنين، وتشمل أغلب المناطق هناك والحذر من غزارة الأمطار خصوصا غرب وشمال المنطقة الغربية”.

وتابع أن مناطق وسط البلاد، تشهد أيضا فرص أمطار رعدية تبدأ ظهر الإثنين، من بادية النجف وتتحرك تدريجيا من بعد ظهر الإثنين وفترة المساء تشمل معظم المناطق الوسطى والفرات الأوسط العاصمة بغداد بابل صلاح الدين ديالى الكوت النجف كربلاء الديوانية مصحوبة بالعواصف الرعدية وغزارة الأمطار واردة على بعض المناطق”.

واوضح أن مناطق الجنوب تبدأ فيها الأمطار الرعدية ظهر الإثنين، على بادية المثنى وتتحرك تدريجيا مع ساعات عصر ومساء الإثنين تشمل ميسان وذي قار والمثنى وربما البصرة هي الاقل حصة من هذه الأمطار والتغيرات واردة وفرص الأمطار المتوقعة متوسطة عموما ولا يستبعد من غزارة في الامطار على بعض المناطق الجنوبية.

وأشار الأسدي، إلى ان الرياح جنوبية شرقية في مناطق الجنوب تتحول في وقت لاحق من يوم غد الى شمالية شرقية ومتقلبة الاتجاه اما باقي المناطق متوقع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما بين ان التوقعات لا تزال تشير إلى انخفاض في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي تشمل جميع المناطق.

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