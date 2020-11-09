كيف ينتشر كورونا وسط التجمعات.. دراسة تكشف المفاجأة

2020/11/09 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، أن انتشار فيروس

كورونا المستجد ينتشر بشكل أسرع مما كنا

نعتقده في السابق، وهو ما يتطلبُ مزيدا

من "الصرامة" في مسألة التباعد

الاجتماعي.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن

حصر التجمع

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