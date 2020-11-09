2020/11/09 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتساقط شعر الإنسان من جراء عوامل

مختلفة، سواء تعلق الأمر بالتقدم في

العمر، أو لأسباب جينية وهرمونية، وسط

تساؤلات حول الطريقة المثلى لوقف

"الصلع".

وبحسب موقع "هيلث لاين" المختص في الشؤون

الطبية، فإن ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القهوة وتساقط الشعر.. خبراء الصحة يشرحون العلاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القهوة وتساقط الشعر.. خبراء الصحة يشرحون العلاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).