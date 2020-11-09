"تويتر": ترامب مستخدم عادي اعتبارا من يناير

2020/11/09 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب سيخضع للقواعد المطبقة

على أي مستخدم عادي للمنصة عندما يتولى

الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه في

20 يناير.

وتضع "تويتر" تحذيرا يقول "الصالح العام"

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