2020/11/09 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

قفزت أسعار النفط، في بداية تعاملات الأسبوع ،اليوم الاثنين، بأكثر من 2.5%، مع زيادة الإقبال على النفط في ظل تراجع الدولار في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 38.15 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 2.72% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 40.49 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 2.64% عن سعر الإغلاق السابق، وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويتعافى النفط من انخفاض 4% يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط يرتفع إلى أكثر من 2.5 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط يرتفع إلى أكثر من 2.5 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).