لأول مرة في تاريخ الاندية الرياضية بديالى.. التعاقد مع اثنين من اللاعبيين الايرانيين

2020/11/09 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن رئيس نادي شهربان الرياضي في ديالى لطيف التميمي، الاثنين، عن التعاقد مع اثنين من اللاعبين الايرانيين لدعم نادي الكرة للصالات في الدوري الممتاز.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” نادي شهربان الرياضي تعاقد لموسم واحد مع اثنين من اللاعبين الايرانيين لتعزيز نادي كرة القادم للصالات في الدوري الممتاز العراقي الذي سينطلق خلال ايام بمشاركة 18 فريق”.واضاف التميمي،ان” التعاقد تم مع لاعب منتخب والاخر الاولمبي الايرانيين وسيكون لهما دور مهم وفعال في كسب الخبرة الرياضية ودعم جهود الفريق في تحقيق انجازات في الدوري”، لافتا الى ان “التعاقد مع لاعبين ايرانيين هو الاول مرة في تاريخ الاندية الرياضية على مستوى ديالى ككل”.واشار التميمي الى انه” رغم الوضع المالي الصعب والمعقد لنادي شهربان قياسا ببقية الاندية التي تدعم من قبل وزارات ومؤسسات حكومية الا ان يسعى الى تحقيق انجازات في الدوري الممتاز”.



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