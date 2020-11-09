فيلم 'الشمس' يمثل السينما الايرانية في أوسكار 2021

2020/11/09 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت لجنة تحكيم ممثلية السينما الإيرانية في مراسم الاوسكار عقب اجتماعات مكثّفة، فيلم "الشمس" للمخرج "مجيد مجيدي" كممثل للسينما الإيرانية ليتم تقديمه إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

في هذا الصدد، صرّح الدكتور "رائد فريدزاده"، أمين السر والمتحدث باسم لجنة تقديم الفيلم الإيراني للأوسكار: توصلت هذه اللجنة، ونظرا لتغير قوانين جائزة الاوسكار، بشأن اختيار أفضل فيلم أجنبي وبسبب تغيير موعد

المشاركة في هذه الدورة نظرا لتفشي جائحة فيروس كوفيد-19، وبعد البحث من بين 90 فيلما ايرانيا قرر اعضاء لجنة الاختيار اختيار 12 فيلما من بين جميع هذه الافلام.

وأضاف فريد زاده: ثم قام وفد ممثلة السينما الإيرانية في حفل الأوسكار بمراجعة القواعد ومراجعة الأفلام وبعد التصويت وجمع الآراء من أصل 3 أفلام.



"الشمس" لمجید مجيدي، "شجرة الجوز" لمحمد حسين مهدويان و "يلدا" لمسعود بخشي ، تم اختيار فيلم "الشمس" (خورشید) Sun للمخرج "مجید مجيدي" كخيار نهائي وبتوقيع أعضاء هذه اللجنة كممثل للسينما الإيرانية سيتم تقديمه إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

ومن بعدها اختيرت افلام "ارقص معي ايها العالم" لـ (سروش صحت)، "منزل الاب" (كيانوش عياري)، "سباحة الفراشة" (محمد كارت)، "أيام برتقالية" (آرش لاهوتي)، "التومان" (مرتضى فرشباف)، "الساخر" (همايون غني زاده)، "رجال في المياه الطاهرة" (نويد محمودي)، "يلدا" (مسعود بخشي)، "المسلخ" (عباس اميني)، "حمال الذهب" (تورج اصلاني)، "شجرة الجوز" (محمد حسين مهدويان) وفيلم "الشمس" لـ (مجيد مجيدي) لتمثّل القائمة الاولية لأفلام السينما الايرانية المؤهلة للمشاركة في مسابقة الاوسكار.

وتتضمن لجنة تعريف الفيلم الإيراني لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأوسكار 2021، كل من محمد علي نجفي (مخرج)، سيد جمال ساداتيان (منتج)، آتيلا بسياني (ممثلة)، كمال تبريزي (مخرج)، سيد محمد داوودي (مصور)، نرجس آبيار (مخرجة)، فرهاد توحيدي (كاتب سيناريو) و انتونيا شركاء (ناقدة)، والدكتور رائد فريدزاده (مدير الشؤون الدولية والمستشار الدولي للمؤسسة).

PUKmedia منصور جهاني‌

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