"نيكي" الياباني يرتفع عند الإغلاق لأعلى مستوى في 29 عاماً

2020/11/09 | 11:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، ليصعد "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في 29 عاماً بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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