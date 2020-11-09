2020/11/09 | 11:20 - المصدر: سفن سكاي

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مترجم من الانكليزيه ل7 sky

شنغهاي (رويترز) – اتسمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بنبرة متفائلة يوم الاثنين في مقالات افتتاحية ردا على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلة إن العلاقات يمكن أن تعود إلى حالة أكثر قابلية للتنبؤ ويمكن أن تبدأ بالتجارة.

بينما أقرت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة بأن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تخفف الضغط على الصين بشأن قضايا مثل شينجيانغ وهونج كونج ،لكنها قالت إن بكين يجب أن تعمل على التواصل مع فريق بايدن بأكبر قدر ممكن من الدقة.

خلفت إدارة ترامب عن عمد توترات بين الصين والولايات المتحدة.



وقالت إن العلاقات ، خاصة بعد تبني استراتيجية حملة للضغط على الصين ، أدى إلى حدوث “فقاعات” في السياسة الأمريكية الصينية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل الاعلام الحكوميه الصينيه تتفائل بتحسن العلاقات الصينيه-الامريكيه بعد فوز بايدن 7 SKY TV.

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