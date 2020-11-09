تقرير: الكونغرس ومجلس النواب يضم اكبر عدد من المثليين في تاريخ الولايات المتحدة

2020/11/09 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف موقع ان بي سي نيوز الامريكي ان من نتائج فوز الديمقراطيين في الانتخابات الامريكية الحالية والتي لم يتم الانتباه لها ، انها ادخلت اكبر عدد من المشرعيين المثليين في مجلس النواب والكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” من المقرر ان يتوجه عدد قياسي من المثليين الى الجلسة القادمة للكونغرس الامريكي في اول جلسه تاريخية له بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية “.واضاف أن ” من نتائج فوز الديمقراطيين ريتشي توريس وموندير جونز في انتخابات مجلس النواب هو صعود اول مرشحين مثليين منتخبين من السود الى الكونغرس الامريكي فيما قالت رئيسة صندوق ((LGBTQ Victory الذي يدعو الى انتخاب المثليين بشكل علني انيس باركر إنه “بينما تتصارع أمتنا مع العنصرية ووحشية الشرطة والوباء الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الملونين وأفراد هذه الفئة ، فهذه هي الأصوات التي يمكن أن تخرجنا من حافة الهاوية نحو مجتمع أكثر اتحادًا وإنصافًا”.



بحسب زعمها.وتابع التقرير انه ” ومع اضافة اثنين من المثليين من نيويورك فان من المرجح ان تضم الجلسة القادمة للكونغرس 11 عضوا علنيا من المثلييين تسعة منهم في مجلس النواب واثنين في الكونغرس وهو العدد الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة”.واشار الى أن ” ستة من المثليين من سبع اعضاء من المنتخبين لمجلس النواب كانوا جميعهم من الديمقراطيين وهم ديفيد سيسلين من رود آيلاند ، وكريس باباس من نيو هامبشاير ، ومارك بوكان من ويسكونسن ، وأنجي كريج من مينيسوتا ، ومارك تاكانو من كاليفورنيا ، وشاريش دافيدز من كانساس اول عضو في الكونغرس ، فيما يتقدم شاغل الوظيفة السابع ، شون باتريك مالوني من نيويورك ، خصمه الجمهوري بحوالي 3 نقاط مئوية بحصوله على 78 بالمائة من الأصوات.



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