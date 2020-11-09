ماذا عن صحة الرئيس بوتين... - غسان صابور

2020/11/09 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

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لدرءها وتكذيبها.النبأ أن الرئيس فلاديمير بوتين Vladimir Vladimirovitch POUTINE ..



مصاب بمرض ال ......





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