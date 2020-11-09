اللجنة الفنية في التطبيعية تجتمع مع النسوية وتخرج بعدة توصيات

2020/11/09 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اجتمعتْ اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، مع اللجنة النسوية لكرة القدم من أجل الخروج بتوصيات تخدم واقع الكرة النسوية.

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