الامم المتحدة: خصصنا اكثر من 600 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة

2020/11/09 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد زينة علي، ان البرنامج خصص اكثر من 600 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة.

وانطلق مؤتمر اعادة الاستقرار في المناطق المحررة بمشاركة سفراء الدول الاوربية، حيث اكدت ممثلة البرنامج أن “الامم المتحدة خصصت اكثر من 600 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة”.

ومن جانبها ذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء أنها “انجزت 8 الاف معاملة للمتضررين في المحافظات المحررة”.

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