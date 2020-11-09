2020/11/09 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضائ الهندي في كربلاء،

اليوم الاثانين، عن انجاز نسبة 95% من

مشروع "مأخذ الماء" الذي يوصل المياه

لمصفى نفط كربلاء، والمنفذ من قبل

ائتلاف شركة هونداي ووزارة النفط.

وقال منتظر الشافعي، في ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي يكشف عن انجاز نسب متقدمة في مشروع يتعلق بمصفى كربلاء النفطي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي يكشف عن انجاز نسب متقدمة في مشروع يتعلق بمصفى كربلاء النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).