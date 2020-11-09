نائب: حكومة الكاظمي ارتكبت خطأ فادحا في القطاع الزراعي

2020/11/09 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب علي اللامي، الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارتكبت خطا فادحا في القطاع الزراعي.وقال اللامي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حكومة الكاظمي ووفق بيان رسمي خفضت اطر دعم الفلاحين في العراق من 50% الى 35% وهذا يمثل خطا فادح لان الزراعة قطاع مهم جدا وهو الاكبر في امتصاص البطالة ودعمه له يمثل اولوية ستراتيجية في ظل الازمة الراهنة لقدرته في تامين الاحتياجات وتقليل مستوى الاستيراد وبالتالي له ايجابيات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني”.واضاف اللامي،ان” حكومي الكاظمي تحول شهريا اكثر من 360 مليار الى كردستان في حين هنك اعداد كبيرة من الفلاحين لم يتسلموا ايا من مستحقاتهم المالية لتسويق الحنطة وغيرها منذ اشهر طويلة”.وأشار إلى أن “ما يحدث يدلل على عدم وجود عدالة في توزيع الثروات معتبرا دعم الكاظمي لحكومة كردستان غير قانوني لان الاقليم لم يعطي اي ايرادات مالية للحكومة الاتحادية سواء من المعابر او النفط او الضرائب”.انتهى/ 25 ف

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