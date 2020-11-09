2020/11/09 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن توافقٍ للقوى السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

اللجنة أكدت في بيان أن القوى السياسية اقترحت ضمان أغلبية القضاة في المحكمة ليكون العدد سبعة قضاة مقابل اثنين من الفقهاء، وأن الفقهاء سيكون لهم ضمان حق النقض في القرارات الخاصة بشأن المحكمة الاتحادية، على أن يخضع القرار إلى إشراف وصياغة القضاة، مشيرة إلى أن الخلاف الأبرز بين القوى السياسية بشأن المحكمة يتمثل بعدد القضاة وضمان عدم تفرد مكون دون آخر في قرارات المحكمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تكشف عن توافق للقوى السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تكشف عن توافق للقوى السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).