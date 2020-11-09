وزارة الهجرة تعلن عزمها إغلاق مخيمات النزوح مطلع العام المقبل

2020/11/09 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عزمها إغلاق جميع مخيمات النازحين في البلاد عدا الموجودة في إقليم كردستان، مطلع العام المقبل.

وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، إن الوزارة ستغلق نهاية الشهر الحالي المخيمات الموجودة في كركوك وصلاح الدين والانبار، لافتة إلى ان الوزارة نسقت مع منظمة الهجرة الدولية لإعمار منازل النازحين المهدمة جزئيا بالمناطق المحررة، وتقديم مبالغ لدفعها كبدل إيجار لمدة ستة أشهر للأسر التي دمرت منازلها بالكامل.

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