النزاهة: ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام في شركة نفط البصرة

2020/11/09 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مستندات شراء وملفات عقاريَّـةٍ في شركة نفط البصرة ومديريَّة بلديَّة شط العرب.

وأكدت الهيئة ضبط مئة وثلاثة عشر مستنداً مزوراً خاصاً بشراء المواد الاحتياطيَّة لقسم المعدات النفطيَّة في الشركة، تمَّ بموجبها صرف مبلغ مليار واربع مئة مليون دينار من قبل الهيئة الماليَّة للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن المواد لم يتم شراؤها وصُرِفَت مبالغها لمحلاتٍ وهميَّةٍ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط سكرتير مدير قسم المعدات التشغيليَّة وشقيقه بعدِّهما المتسلِّمينِ للمبلغ المذكور.

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