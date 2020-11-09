اجتماع حاسم بين الكاظمي والمالية النيابية اليوم.. ومقرر اللجنة يتوقع تمرير ’’الاقتراض’’ الخميس

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر نيابي مطلع، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عن اجتماع حاسم بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المالية البرلمانية لبحث قانون تمويل العجز المالي، فيما توقع مقرر اللجنة تمرير قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "رئيس الوزراء سيجتمع اليوم باللجنة المالية النيابية بناء على طلب اللجنة لبحث ملف الاقتراض في دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء".

من جانبه، توقع مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، تمرير قانون تمويل العجز المالي الخميس المقبل من أجل دفع رواتب الموظفين وتأمين النفقات الضرورية.





وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية قرأت قانون تمويل العجز المالية قراءة ثانية وفتحت باب المناقشات في جلسة مجلس النواب الأخيرة".





وأضاف أنه "حسب النظام الداخلي يجب تمرير القانون بعد أربعة أيام من القراءة الثانية"، متوقعا "تمرير قانون تمويل العجز المالي الخميس المقبل في حال سار القانون دون مشاكل ومعرقلات من بعض الأطراف".

وفي وقت سابق توقع الصفار تخفيض مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري ، فيما أشار إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.

وقال الصفار بتصريح صحفي إن "قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً".

وأضاف، أن "المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي، يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".

ولفت إلى "امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون".

ويعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة اعتيادية، للتصويت على عدد من المشاريع، فيما خلا جدول أعمال الجلسة من التصويت على قانون "تمويل العجز المالي.

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