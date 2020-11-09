التحاق محترف في الدوري السويدي بوفد منتخب شباب العراق

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية باتحاد الكرة اليوم الاثنين ( 9 تشرين الثاني 2020)، عن التحاق محترف نادي فالكنبرغ السويدي حارس المرمى العراقي نديم شاكر بوفد منتخب شباب العراق بالدوحة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)إن:" حارس المرمى نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي إلى مقر إقامة منتخبنا الوطني للشباب في العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله مدرب حراس المرمى حسين جبار والملاك التدريبي للمنتخب".

وكان منتخب شباب العراق قد وصل الى الدوحة قبل لقاء نظيره القطري في لقاءين وديين.

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