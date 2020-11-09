بالوثائق.. أول دعوى قضائية ضد وزير المالية بسبب تأخر الرواتب

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةفي اول دعوى قضائية، ضده حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثائق تضمنت قيام نقابة المعلمين العراقيين، بتقديم دعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى، ضد وزير المالية، علي عبدالامير علاوي.وبحسب الوثائق، فان النقابة طالبت القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني.ووفقاً لصورة عن وصل الاستلام، فقد قبل القضاء الدعوى للنظر فيها.

وخلال اليومين الماضيين، نظم العشرات من موظفي الدولة عدة محافظات عراقية، تظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الاول المنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني الحال.

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