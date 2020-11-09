لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تستضيف ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي ،في مجلس النواب ، نائب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والكادر الفني فيها ، لبحث خطة المفوضية واستعداداتها بشأن اجراء الانتخابات المبكرة ./انتهى8

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