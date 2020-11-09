بالوثيقة .. نقابة المعلمين تقاضي وزير المالية بسبب تأخر الرواتب

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تقدمت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الاثنين، بدعوى قضائية الى مجلس القضاء الاعلى ، ضد وزير المالية .وبحسب وثائق، فان النقابة طالبت القضاء باصدار امر ولائي لصرف رواتب المعلمين ، وان القضاء قبل النظر في الدعوى .وتظاهر المئات من موظفي الدولة في عدة محافظات ، يوم امس الاحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الاول الماضي ./انتهى9

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