انطلاق عملية امنية لتأمين الصحراء بين كربلاء والانبار

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / اعلنت قيادة عمليات كربلاء عن انطلاق عملية امنية في المنطقة الصحراوية غربي المحافظة .وقالت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان العملية ، التي تنفذ بمشاركة طيران الجيش ، تهدف الى تمشيط الصحراء بين محافظتي كربلاء والانبار وتأمينها من بقايا فلول داعش الارهابي"./ انتهى

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