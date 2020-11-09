حصيلة جديدة بضحايا حادث الرضوانية في بغداد

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اِستشهاد وإصابة سبعة أشخاص بتعرض إرهابي في منطقة الرضوانية ببغداد....

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