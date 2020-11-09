غضب عارم في العراق بعد ’هجوم الرضوانية’ الارهابي

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم "#الرضوانية" قائمة الهاشتاغات الاعلى تداولا في العراق بعد الهجوم العنيف الذي شنه تنظيم "داعش" الارهابي على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغد...

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