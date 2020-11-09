عملية امنية لملاحقة فلول داعش في الصحراء الغربية

2020/11/09 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات كربلاء في العراق انطلاق عملية أمنية لتأمين الصحراء الغربية من بقايا عصابات داعش الإرهابية ....

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