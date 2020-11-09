بيان رسمي عن هجوم بغداد: المهاجمون 4 أشخاص

2020/11/09 | 11:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بيانا رسميا عن الهجوم الذي استهدف قوة أمني في منطقة الرضوانية ببغداد.

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