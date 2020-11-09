2020/11/09 | 11:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

الأثنين 9 نوفمبر 2020 | 11:23 صباحاً | عدد القراءات : 18

إدارة الديوانية تراهن على الغزال الأسمر في تصحيح الأخطاء

اكدت الهيأة الإدارية لنادي الديوانية ثقتها بالمدرب قصي منير الذي تم التعاقد معه لتصحيح الأخطاء التي رافقت فريقها الكروي خلال الجولات الثلاث الماضية من الدوري الممتاز.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الديوانية علاء البصري في تصريح بحسب الوكالة الوطنية ، اليوم الاثنين: إن " إدارة نادي الديوانية تعاقدت مع اللاعب الدولي السابق قصي منير لتدريب الفريق إضافة إلى المساعدين عدي عمران وتيسير عبد الحسين مع بقاء الكابتن سعيد محسن مساعداً للمدرب وماجد عبد الحميد مدرباً للياقة و تمت تسمية علي حسين جليل مدرباً لحراس المرمى خلفاً للمقال كريم سهيل".

وأضاف أنه " تم التعاقد مع اللبناني حسن فرحات طبيباً للفريق ،مبيناً أن"هذه الخطوات من شأنها تحسين وضع الفريق في المرحلة المقبلة وتصحيح بعض الأخطاء السابقة وفترة التوقف الدولي ستكون فترة جيدة للفريق"

وكانت الهيأة الإدارية لنادي الديوانية قد قررت إقالة المدرب سعد حافظ والكادر التدريبي الخاص به.

ويحتل الديوانية المرتبة الحادية عشرة من ترتيب الدوري العراقي الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الديوانية تراهن على الغزال الأسمر في تصحيح الأخطاء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الديوانية تراهن على الغزال الأسمر في تصحيح الأخطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).