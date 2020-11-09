النفط يحقق مكاسب جيدة بعد فوز بايدن بالرئاسة الاميركية

2020/11/09 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 2% الاثنين، بعد عبور العقود الآجلة لخام برنت حاجز الـ40 دولارا للبرميل، متأثرا بفوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني 0.38 دولارا أو ما يوازي 0.95% إلى 40.43 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ11:10 صباحا بتوقيت بغداد، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول 38.11 دولار للبرميل بارتفاع 0.79% أو 0.79%.

ويتعافى النفط من انخفاض 4% يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأميركية يوم الأحد.



في غضون ذلك، ضعف الدولار مما عزز السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وينتاب القلق أعضاء رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إزاء تخفيف بايدن لتدابير تجاه إيران أو فنزويلا في السنوات القادمة، مما قد يعني زيادة الإنتاج الأمر الذي سيجعل من الأصعب موازنة العرض مع الطلب.

هذا وتخفض أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا لموازنة أسواق النفط العالمية.

وسجلت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، انخفاضا 12% في واردات تشرين الأول مقارنة مع أيلول..

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