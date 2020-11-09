2020/11/09 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت فرقة العباس القتالية (لواء 26 حشد شعبي)، الاثنين، عن مشاركتها في العملية الامنية الواسعة التي اطلقت لتفتيش الصحراء من جرف النصر وصولا الى منطقة عرعر.وقال رئيس اركان الفرقة حيدر الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “فرقة العباس شاركت في العملية الامنية التي اطلقتها قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة والشرطة الاتحادية لتفتيش المناطق والصحراء من منطقة جرف النصر وصولا الى منطقة عرعر”.واضاف الموسوي ان “العملية تتضمن تفتيش وتطهير مناطق نهر الفرات في شمال بابل والمناطق الصحراوية في الرزازة وعين التمر والنخيب، وصولا الى قاطع عمليات الانبار بهدف الحد من اي عملية يحاول الارهابيون القيام بها”.واشار الى ان “العملية تقسمت حسب قواطع المسؤولية، حيث ان قاطع الفرقة يتضمن تفتيش 70 كيلو مترا بعمق 15 كيلو باتجاه بادية الانبار”، مؤكدا ان “العملية مستمرة بانتهاء الواجب”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يشارك في عملية أمنية لتفتيش جرف النصر وصحراء كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يشارك في عملية أمنية لتفتيش جرف النصر وصحراء كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).