بالوثيقة.. دعوى قضائية ضد وزير المالية نتيجة تأخر الرواتب

2020/11/09 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رفعت نقابة المعلمين العراقيين، دعوى قضائية ضد وزير المالية، نتيجة تأخر صرف الرواتب لشهري تشرين الاول والثاني من العام الحالي 2020.

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