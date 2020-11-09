النزاهة تضبط 113 مستنداً مزوراً في نفط البصرة صُرِفَ بموجبها 1,4 مليار دينار

2020/11/09 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، أن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة نفَّذت عمليَّتي ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مستندات شراء وأضابيرعقاريَّـةٍ في شركة نفط البصرة ومديريَّة بلديَّة شط العرب. وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق مديريَّة تحقيق البصرة، …

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