أمر وزاري بمنح مدير عقارات الدولة 9 صلاحيات

2020/11/09 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أمراً بمنح مدير عام دائرة عقارات الدولة 9 صلاحيات.

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