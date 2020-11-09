استشهاد وإصابة 7 عراقيين بهجوم إرهابي على نقطة أمنية غربي بغداد

2020/11/09 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد وأصيب سبعة عراقيين بهجوم إرهابي على نقطة أمنية غربي العاصمة بغداد.

وأكدت خلية الإعلام الأمني استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء تعرض إرهابي بقنابل يدوية وأسلحة خفيفة على برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري في الرضوانية، غربي بغداد.

هذا، وأبلغ مصدر أمني أن أهالي المنطقة هبوا لمساندة القوات الأمنية وصد التعرض الذي تسبب باستشهاد وإصابة سبعة عراقيين.

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