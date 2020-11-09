محترف بالدوري السويدي يلتحق بمعسكر منتخب الشباب بالدوحة

2020/11/09 | 11:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، التحاق حارس المرمى نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي الى معسكر منتخب الشباب في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “حارس المرمى نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي وصل إلى مقر إقامة منتخبنا الوطني للشباب في العاصمة القطرية الدوحة وكان في استقباله مدرب حراس المرمى حسين جبار والملاك التدريبي للمنتخب”.

ووصل وفد ليوث الرافدين الى قطر يوم امس، لخوض معسكر تدريبي استعداداً للنهائيات الاسيوية.

يذكر ان الاصابة غيّبت الإصابة محترف سوانزي الانكليزي، علي الحمادي، عن قائمة منتخبنا الشبابي لخوض وديتي قطر.



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