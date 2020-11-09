قرار جديد لوزارة المالية “يشعل” مواقع التواصل ويثير مخاوف العراقيين

2020/11/09 | 11:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب والمخاوف، على خلفية صدور وثيقة من وزارة المالية منحت تخويلًا لمدير دائرة عقارات الدولة، 9 من صلاحياته بالتصرف في اموال الدولة، فيما اثارت النقطة التاسعة من الصلاحيات الشكوك والمخاوف الشديدة.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “يس عراق”، فإن الوزير منح 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة، وشملت الصلاحيات التي منحها الوزير، الى مدير عام عقارات الدولة الأتي:

1- صلاحية بيع وايجار اموال الدولة وفقاً للمادة (2) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لسنة 2013 المعدل

2- صلاحية التصديق على محاضر التثمين للأيجار

3- صلاحية تصديق الاصالة عند البيع او الايجار

4- صلاحية الاعلان عن الحقوق عند المساطحة

5- صلاحية تسقيط بدل البيع او الايجار

6- صلاحية تسديد الاقساط المتأخرة من البيع او الايجار مع تحمل الفوائد المترتبة عن التأخير

7- صلاحية ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي

8- صلاحية تمديد عقد ايجارات العقارات غير السكني

9- صلاحية بيع اموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير.

احلى شي بالكتاب هو صلاحية بيع اموال الدولة دون النشر بالصحيفة او الاعلان عن مزايدة علنية 🤔#بيع_امول_الدولة كالها الممثل هاني رمزي بفيلم عايز حقي "م م ع املاكنا عالكنبين 🤣 pic.twitter.com/dOMKBVytrN

— oday ali (@odayali77) November 9, 2020

وتسببت النقطة التاسعة، مخاوف واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مهتمون عن سبب اتاحة بيع موال الدولة المنقولة دون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمية التقديرية، الامر الذي اعتبره عدد كبير من المراقبين بأنه سيتيح بيع اموال الدولة بمبالغ بسيطة ولاتشابه القيمة الفعلية لاموال الدولة، إلى المسيطرين على المشهد السياسي في العراق.

باب جديد من أبواب الفساد حكومة تشرع لسرقة أموال الدولة ( العراق راح ينباع تفصيخ)

— Ahmed Al Iraqi (@AhmedJa17930474) November 9, 2020

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