بأقل من 100 دولار.. خدعة صينية لتزوير آيفون 12

2020/11/09 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى إطلاق هاتف آيفون الجديد قبل بضعة أسابيع، ولكن إذ كنت لا تستطيع شرائه بسبب ضيق ذات اليد، فيمكنك ببساطة جعل جهازك هاتفك القديم وكأنه نسخة من الإصدار الجديد، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

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