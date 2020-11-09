2020/11/09 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. موظفو بلدية قضاء الحسينية في كربلاء ينظمون وقفة احتجاجية بسبب تأخر رواتبهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. موظفو بلدية قضاء الحسينية في كربلاء ينظمون وقفة احتجاجية بسبب تأخر رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).