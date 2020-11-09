تحالف القوى يدعو وزير المالية للاستقالة قبل “الانهيار”

2020/11/09 | 12:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعا نائب رئيس تحالف القوى النيابية رعد الدهلكي، الاثنين، وزير المالية علي علاوي الى تقديم استقالته والحفاظ على ماتبقى من الوضع الاقتصادي في البلد قبل الوصول الى حالة الانهيار للدولة العراقية، مشيرا الى ان العراق يغلي والموظفين في بعض المحافظات دخلوا في إضراب لحين صرف رواتبهم.وقال الدهلكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “وزير المالية كما يبدوا فهو يغالط نفسه او ربما لايعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب ، في وقت هو يعلم جيدا ولديه الارقام كاملة بان ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات ايجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر”.وأضاف، أن “وزير المالية لايعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد وهو يتعامل مع الازمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لالقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لايختلف اثنان على ان المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام على اداء هذا الوزير ونواياه بدل الشفاعة له”.واوضح الدهلكي، ان “وزير المالية لا نعلم ماهي غايته الحقيقية من هكذا اصرار على ايصال البلاد الى حافة الانهيار والغليان الشعبي، لكن كل ما نعرفه ان بقاء هذا الرجل في منصبه فهو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة بحال اراد الحفاظ على الامن والهدوء المجتمعي ان يقيل وزير المالية وبأسرع وقت وتسنم وزارة المالية الى شخص اخر كفوء ومهني وقادر على ادارة الازمة قبل خروج الامور الى منحنيات لا تحمد عقباها”.



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