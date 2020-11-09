العثور على مقبرة خاصة بتنظيم داعش في ديالى (صور)

2020/11/09 | 12:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإثنين، العثور على مقبرة تابعة لداعش في جبال مكحول.

وقال إعلام الهيئة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2020)، إن "قوات الحشد الشعبي عثرت على مقبرة تابعة لعناصر داعش، تستخدم لدفن قتلاهم في جبال مكحول".

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