الذهب يرتفع الى أعلى مستوى في شهرين

2020/11/09 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار، وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1960.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينيتش.



وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 16 ايلول الماضي.في حين صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1963.20 دولار للأونصة.وقال هوي لي الاقتصادي في بنك “أو سي بي سي” إن “التوقعات بمزيد من التحفيز تبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط..



قد تكون بداية موجة صعود طويلة (للذهب)”.وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.



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