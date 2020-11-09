2020/11/09 | 12:22 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد 4 من ابناء قبيلة زوبع في هجوم ارهابي في الرضوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/09 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 4 من ابناء قبيلة زوبع في هجوم ارهابي في الرضوانية) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد 4 من ابناء قبيلة زوبع في هجوم ارهابي في الرضوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).