اللجنة المالية البرلمانية تجتمع بالكاظمي لمناقشة قانوني تمويل العجز وموازنة 2021

2020/11/09 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع البرلمان العراقي متمثلاً باللجنة المالية، يوم الاثنين، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانوني تمويل العجز وموازنة العام المقبل 2021.وأبلغ مصدر نيابي إن اللجنة المالية النيابية ستجتمع اليوم، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي وإرسال مشروع … Readmore

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